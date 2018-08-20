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Всех работающих в системе МВД Грузии следователей переподготовят в Академии полиции


20.08.2018   13:34
Всех работающих в системе Министерства внутренних Грузии следователей переподготовят в Академии полиции. Как заявил ректор Академии МВД Иване Папиашвили, тот следователь, который не сможет пройти курс переподготовки, будет отстранен от следствия.

«Переподготовка следователей – это одна из частей реформы. 1104 следователя криминальной полиции уже были на соответствующем тестировании в Академии полиции. Это профессиональный тест. Мы увидели, что у них есть проблемы в плане теоретических знаний. Сейчас мы ведет переговоры с тренерами – хотим отобрать наилучших следователей, которые вместе с тренерами академии и прокуратуры смогут переподготовить следователей. 1104 следователя пройдут переподготовку в соответствии с двухмесячным курсом. В том случае, если какой-либо из следователей не сможет пройти курс, его отстранят от следствия», - заявил ректор Академии полиции.

По его же словам, следователи на протяжении лет никакой переподготовки не проходили.







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