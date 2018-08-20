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Сотрудники патрульной полиции, которые не смогли сдать экзамены в Академии МВД, уволены со службы
20.08.2018 14:16
Из 500 сотрудников патрульной полиции около 50-ти не смогли пройти курс переподготовки в Академии МВД, из-за чего были уволены со службы.
Как сообщил ректор Академии МВД Грузии Иване Папиашвили, переподготовка сотрудников патрульной полиции вновь продолжится с сентября, и она коснется приблизительно 1000 патрульных инспекторов.
«Мы с 2017 года начали переподготовку патруля и на первом этапе, на курсе переподготовки были приблизительно 500 патрульных инспекторов. Часть прошла переподготовку, часть – не смогла пройти, и таких на этом этапе было около 50-ти полицейских. Само собой разумеется, те, кто не смогли пройти курс, освобождены от должностей, однако это не означает, что они никогда не смогут больше работать в полиции. В случае прохождения базисного учебного курса они смогут вернуться на любое направление, будет то базисный курс патрульной полиции или какой-либо другой», - заявил Иване Папиашвили.
По информации ректора Академии МВД, курс, который проходят сотрудники патрульной полиции, в основном состоит из трех компонентов. В частности, патрульным инспекторам нужно сдавать экзамен как по физической подготовке, так и по стрельбе из оружия. Также проверяется качество составления ими административных протоколов.
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