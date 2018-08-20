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Призывник стал жертвой случайного выстрела
20.08.2018 14:47
В одном из сел Карели жертвой случайного выстрела стал призывник. По заявлению местных жителей, погиб 23 летний призывник, приехавший на выходные к себе домой.
По их же словам, односельчанин, жертвой выстрела которого стал молодой человек, сам сдался полиции.
"У обвиняемого в убийстве был участок. В последние дни он говорил, что вероятно ночью дикое животное портило ему участок. Когда стемнело, он сел в засаду с охотничьим оружием, говорил, что убьет зверя. В это время проходил сосед, тот перепутал его со зверем, и выстрелил. Такая трагедия произошла в селе. Этот человек сам сдался полиции"- рассказывают местные жители.
Ведется следствие по статье 108 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное убийство.
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