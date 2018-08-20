Призывник стал жертвой случайного выстрела

20.08.2018 14:47 В одном из сел Карели жертвой случайного выстрела стал призывник. По заявлению местных жителей, погиб 23 летний призывник, приехавший на выходные к себе домой.



По их же словам, односельчанин, жертвой выстрела которого стал молодой человек, сам сдался полиции.



"У обвиняемого в убийстве был участок. В последние дни он говорил, что вероятно ночью дикое животное портило ему участок. Когда стемнело, он сел в засаду с охотничьим оружием, говорил, что убьет зверя. В это время проходил сосед, тот перепутал его со зверем, и выстрелил. Такая трагедия произошла в селе. Этот человек сам сдался полиции"- рассказывают местные жители.



Ведется следствие по статье 108 Уголовного кодекса, что подразумевает умышленное убийство.

















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