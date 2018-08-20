В Латвии проводятся самые масштабные военные учения после восстановления независимости

20.08.2018 17:45 В Латвии проводятся самые масштабные военные учения после восстановления независимости. Учения «Намейс 2018» начались сегодня и продлятся до 2-го сентября. Информацию распространяет местная медия ссылаясь на министерство обороны.



В учениях вместе с военными, участвуют сотрудники структур МВД, а также вооруженные силы стран-членов НАТО, всего 10 тысяч человек.



Как заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калнынш, во время учений будет учтен украинский опыт, поэтому в маневры включены элементы гибридной войны.















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