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В Латвии проводятся самые масштабные военные учения после восстановления независимости
20.08.2018 17:45
В Латвии проводятся самые масштабные военные учения после восстановления независимости. Учения «Намейс 2018» начались сегодня и продлятся до 2-го сентября. Информацию распространяет местная медия ссылаясь на министерство обороны.
В учениях вместе с военными, участвуют сотрудники структур МВД, а также вооруженные силы стран-членов НАТО, всего 10 тысяч человек.
Как заявил командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калнынш, во время учений будет учтен украинский опыт, поэтому в маневры включены элементы гибридной войны.
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