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В Турции задержали подозреваемого в обстреле посольства США
20.08.2018 20:04
Турецкие власти задержали человека, подозреваемого в причастности к обстрелу посольства США в Анкаре, сообщают турецкие СМИ.
Отметим, что инцидент произошел около 5:00 по местному времени. Стрельба велась из белого автомобиля. В результате стрельбы никто не пострадал.
Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын назвал случившееся попыткой посеять хаос.
Калын также добавил, что данный инцидент расследуется, и в самое короткое время будет внесена ясность.
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