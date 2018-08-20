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Россия выбрала себе главного «вора №1»
20.08.2018 20:26
Участники крупнейшей криминальной сходки последних лет, прошедшей в одном из ресторанов столичного района Лужники, выбрали нового главного вора в законе, сообщает «Росбалт».
По информации агентства, новым «вором № 1» избран 53-летний лидер люберецкой ОПГ Олег Шишканов по кличке Шишкан Олег Раменский.
Место «вора №1» освободилось после ареста прежнего главаря русской мафии Захария Калашова (Шакро Молодой). Суд приговорил его почти к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за вымогательство.
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