Опубликована криминальная статистка Грузии за январь-июль

21.08.2018 15:36 В январе-июле 2018 года в Грузии в целом было зарегистрировано 33 054 преступления, из них больше всех, 13 256 совершены против собственности. По сообщению МВД, в этот период выявлено 10 240 фактов кражи, 207 ограбления, 156 разбоя,1008 мошенничества, 71 вымогательства, 909 повреждения вещи, 655 другие факты.



Согласно информации, опубликованной Министерством внутренних дел, после краж, в январе-июле 2018 года больше всего преступлений- 6311 совершены против здоровья, из них посредством насилия в семье- 2 939, умышленное тяжкое повреждение здоровья – 116, умышленное менее тяжкое повреждение здоровья 156, остальные 3 100 фактов.



Против жизни совершено 1 355 преступлений, из них умышленное убийство- 46, умышленное убийство в отягчающих обстоятельствах-16, попытка убийства - 80, доведение до самоубийства - 1082, остальные -131.



Против сексуальной свободы и неприкосновенности совершено 222 преступления, из них изнасилование -50, другое - 172.

















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