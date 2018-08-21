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МВД: Показатель преступности в Грузии в январе-июле вырос на 55,81%


21.08.2018   16:04
Статистика зарегистрированных преступлений в январе-июле 2018 года в Грузии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 55,81%. Информацию об этом распространяет сегодня. 21 августа МВД Грузии.

Как отмечается в распространенной ведомством информации, в январе-июле 2018 года общее число зарегистрированных преступлений составило 33 054, а в аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 21 214 преступлений.

В то же время сократилась статистика раскрытия преступлений. В январе-июле прошлого года МВД раскрыло 53,82% зарегистрированных преступлений, а в аналогичный период 2018 года раскрыто 36,67% зарегистрированных преступлений.

В январе-июле 2018 года совершено: 1355 преступлений против жизни, преступлений против половой свободы и неприкосновенности - 222, против прав и свобод человека - 1476 преступлений, против семьи и несовершеннолетних - 39 преступлений.






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