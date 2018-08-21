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В порт Батуми войдет учебно-тренировочный корабль военно-морского флота Италии


21.08.2018   18:51
23 августа в батумский порт войдет учебно-тренировочный корабль военно-морского флота Италии Palinuro, где остановится до 26 августа.

По информации посольства Италии в Грузии, корабль Palinuro включен в 54-ю учебную кампанию, и в настоящем на нем проходят тренировку 33 курсанта курса Kratos морской унтер-офицерской школы Таранто. Они изучат морские судоходные науки, и приобретут необходимый опыт и профессиональные навыки специалистов морской сферы для дальнейшей работы.

Корабль вышел из порта Таранто 23 июля, и после остановки в портах Кос, Стамбул, и Констанца, причалит в Батуми. Из Батуми отплывет на Кефалонию, и после этого вернется в Италию, сначала в Реджи Калабрию, а затем в Ливорно, где будет закончена учебная кампания курсантов.

В течение учебной кампании 2018 года на корабле Palinuro поднят флаг Гаслинского педиатрического института города Генуи, который 17 мая руководитель института вручил кораблю в подарок в городе Специя в связи с 80-летием с основания института.

В связи с входом корабля Palinuro в Батуми 23 августа в 10:00 часов капитан корабля проведет пресс-конференцию, на которой состоится презентация корабля, и учебной кампании 2018 года.

Корабль Palinuro будет открыт для посетителей в следующие дни и часы:
23 августа с 16:00 часов до 19:00 часов; 24 августа: с 09:00 часов до 12:00 часов, и с 16:00 часов до 18:30 часов; 25 августа: с 09:00 до 12:00 часов, и с 16:00 часов до 19:00 часов.







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