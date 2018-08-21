Microsoft: русские хакеры атакуют весь политический спектр США

21.08.2018 21:44 Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что русские хакеры совершают кибератаки против представителей всего политического спектра, передает Reuters.



В частности, по его словам, хакеры из России совершают кибератаки как на членов Республиканской партии, так и не Демократическую партию.



Он также отметил, что нет никаких доказательств того, что последняя кибератака на сенат США была успешной.



Ранее в Microsoft заявили, что под прицелом русских хакеров были все кандидаты на выборах во Франции.



Смит выступил с этим заявлением после того, как компания Microsoft рассказала, что группировка хакеров, «связанная с российским правительством», пыталась атаковать представителей американских политических консервативных движений.















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