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Microsoft: русские хакеры атакуют весь политический спектр США
21.08.2018 21:44
Президент компании Microsoft Брэд Смит заявил, что русские хакеры совершают кибератаки против представителей всего политического спектра, передает Reuters.
В частности, по его словам, хакеры из России совершают кибератаки как на членов Республиканской партии, так и не Демократическую партию.
Он также отметил, что нет никаких доказательств того, что последняя кибератака на сенат США была успешной.
Ранее в Microsoft заявили, что под прицелом русских хакеров были все кандидаты на выборах во Франции.
Смит выступил с этим заявлением после того, как компания Microsoft рассказала, что группировка хакеров, «связанная с российским правительством», пыталась атаковать представителей американских политических консервативных движений.
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