Подарки на свадьбу — пожарным в Грузии утвердили льготы

22.08.2018 14:33 В Грузии заработала система льгот для сотрудников Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, в том числе подразумевающая выдачу одноразовых денежных пособий.



Соответствующий приказ «Об утверждении правил гарантий социальной защиты и обеспечения льгот работникам системы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями» утвердил исполняющий обязанности главы ведомства Шалва Хуцишвили.



Согласно нововведениям, сотрудники Службы ЧС будут получать по 1,8 тысячи лари за рождение или усыновление ребенка, а также после кончины члена семьи. Для этого им необходимо представить в ведомство копии свидетельств о браке, о смерти, о рождении или решения суда об усыновлении ребенка.



Если сотрудник Службы по управлению чрезвычайными ситуациями при исполнении своих обязанностей пострадает и получит травму, то все затраты, необходимые для его лечения, возместит ведомство.



Помимо этого, при получении менее тяжких повреждений в качестве одноразовой помощи сотрудник Службы ЧС получит 4 тысячи лари (более 1,5 тысячи долларов), а если пожарный-спасатель получит тяжкие повреждения, то ему выделят 7 тысяч лари (более 2,7 тысячи долларов).



В случае, если сотрудник Службы ЧС получит травму и не сможет работать как раньше, то ведомство обязано его трудоустроить таким образом, чтобы он смог полноценно выполнять свои обязанности с учетом состояния здоровья.



Если ведомство не сможет трудоустроить своего сотрудника после получения травмы, то не более одного года обязано выплачивать ему ежемесячно денежную компенсацию в размере зарплаты.



Если пожарный или спасатель погибли при тушении пожара или спасении человека или имущества, то их семьи получат 100 тысяч лари (около 39 тысячи долларов) в качестве одноразовой помощи. Кроме того, ведомство дополнительно выделит 500 лари (более 194 долларов) семье погибшего сотрудника на обустройство кладбища, а также покроет все расходы, связанные с похоронами.



Вместе с тем, если пожарный или спасатель погибли при исполнении своих обязанностей, но не во время тушения пожара или спасении человека или имущества, то государство выплатит их семьям 15 тысяч лари (более 5,8 тысячи долларов). Ведомство также дополнительно выделит 500 лари семье погибшего сотрудника на обустройство кладбища, а также покроет все расходы, связанные с похоронами.



Глава Службы ЧС может также единолично принять решение о передаче пожарному или спасателю во владение жилой площади, находящейся на балансе ведомства.



Во время командировки суточные, выдаваемые пожарным или спасателям, будут составлять 18 лари и 75 тетри (около 7,3 долларов). Кроме того, ведомство будет обязано возместить затраты, связанные с проживанием на съемной квартире или в гостинице своего сотрудника в командировке.















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