Обещавший освободить заключенного из тюрьмы мошенник задержан прокуратурой

22.08.2018 19:48 Сотрудники генеральной инспекции Главной прокуратуры Грузии по обвинению в мошенничестве задержали жителя страны.



Согласно официальной информации, мошенник в апреле текущего года познакомился с семьей, у которой был родственник, сидевший в тюрьме. Два месяца он убеждал их, что обладает связями в руководстве прокуратуры и сможет помочь в освобождении задержанного.



Мошенник убедил их заплатить ему 13 тысяч лари (более 5 тысяч долларов) и пообещал, что с обвиняемым будет оформлена процессуальная сделка, на основании которой он сможет покинуть тюрьму.



После того, как в прокуратуре узнали о выплате денег, мошенник был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере», что наказывается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.



Главная прокуратура Грузии призывает граждан обращаться в правоохранительные органы в случае выявления подобного беззакония.















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