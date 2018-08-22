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Обещавший освободить заключенного из тюрьмы мошенник задержан прокуратурой


22.08.2018   19:48
Сотрудники генеральной инспекции Главной прокуратуры Грузии по обвинению в мошенничестве задержали жителя страны.

Согласно официальной информации, мошенник в апреле текущего года познакомился с семьей, у которой был родственник, сидевший в тюрьме. Два месяца он убеждал их, что обладает связями в руководстве прокуратуры и сможет помочь в освобождении задержанного.

Мошенник убедил их заплатить ему 13 тысяч лари (более 5 тысяч долларов) и пообещал, что с обвиняемым будет оформлена процессуальная сделка, на основании которой он сможет покинуть тюрьму.

После того, как в прокуратуре узнали о выплате денег, мошенник был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере», что наказывается лишением свободы сроком от 6 до 9 лет.

Главная прокуратура Грузии призывает граждан обращаться в правоохранительные органы в случае выявления подобного беззакония.






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