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В порт Батуми вошли американский и итальянский военные корабли


23.08.2018   13:04
К батумской пристани пришвартовались американский и итальянский корабли. Впервые в порт зашел учебно-тренировочный корабль PALINURO военно-морского флота Италии.

Первый визит итальянского корабля в Грузию осуществляется в рамках учебного проекта подготовки курсантов знаменитой итальянской Военно-морской сержантской школы в Таранто и предполагает дружественный визит в страны-друзей. На судне проходят подготовку 33 курсанта, которые обучаются мореплавательным наукам и профессиональным навыкам. История корабля насчитывает почти век.

«Что же касается прибытия американского корабля USS Carney, то оно посвящено укреплению связей с странами союзниками и партнерами НАТО, таких как Грузия и служит единой цели — укреплению безопасности и стабильности в регионе. USS Carney проведет единые учения с береговой охраной и сделает тур по судну с отобранными группами», — говорится в информации распространенной посольством США в Грузии.






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