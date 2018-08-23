Демпартия США заявила о хакерской атаке на базу избирателей

23.08.2018 14:23 Руководители Демократической партии США сообщили о попытке хакеров взломать базу избирателей Национального комитета партии.



В партии отметили, что фирма веб-безопасности, которая использует искусственный интеллект, обнаружила попытку атаки, и комитет был о ней проинформирован, сообщает Радио Свобода.



Хакеры создали поддельную страницу входа, чтобы собирать имена пользователей и пароли, пытаясь получить доступ к информации о десятках миллионов избирателей.



Действие фейкового аккаунта было приостановлено, никакой утечки информации не произошло, отметили в Демократической партии, добавив, что сразу же сообщили ФБР.



Представители власти и технологических компаний отметили, что еще не знают, кто стоит за этой попыткой.



ФБР пока отказалось комментировать эти сообщения.



Накануне компания Microsoft заявила, что зафиксировала попытки России повлиять на выборы в американский Конгресс, которые состоятся в ноябре.



По данным компании, хакеры, связанные с российским правительством, пытались создать несколько фейковых доменов, имитирующие сайты американских политических организаций - института Хадсона (Hudson Institute) и Международного республиканского института (International Republican Institute). Еще три сайта были созданы так, чтобы сложилось впечатление об их принадлежности к Сенату.















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