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С 2019 года грузинские и иностранные военные перед переброской в Афганистан пройдут учения в Грузии


23.08.2018   14:51
По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, с 2019 года перед переброской в Афганистан грузинские и иностранные военнослужащие пройдут учения в Грузии.

Изория заявил об этом в ходе визита в Германию.

"У нас была возможность вместе с американскими генералами рассмотреть возможность, чтобы перед переброской учения проводить уже в Грузии. Этот процесс начнется с будущего года, что учитывает создание соответствующей инфраструктуры, и наличие квалифицированных кадров. В скором времени мы создадим беспрецедентные возможности в регионе, где как у грузинских, так и стран партнеров будут лучшие условия повышения подготовки для осуществления международных миссий"- заявил министр обороны Грузии.

Напомним, что на сегодня перед переброской в Афганистан грузинские и иностранные военнослужащие проходят тренировки в Германии.

К информации: министр обороны вместе с американскими генералами присутствовал в Хохенфельсе на итоговых учениях в Центре объединенной многонациональной готовности (JMRC) перед переброской 22-го батальона Грузии в Афганистан.






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