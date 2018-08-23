С 2019 года грузинские и иностранные военные перед переброской в Афганистан пройдут учения в Грузии

23.08.2018 14:51 По заявлению министра обороны Грузии Левана Изория, с 2019 года перед переброской в Афганистан грузинские и иностранные военнослужащие пройдут учения в Грузии.



Изория заявил об этом в ходе визита в Германию.



"У нас была возможность вместе с американскими генералами рассмотреть возможность, чтобы перед переброской учения проводить уже в Грузии. Этот процесс начнется с будущего года, что учитывает создание соответствующей инфраструктуры, и наличие квалифицированных кадров. В скором времени мы создадим беспрецедентные возможности в регионе, где как у грузинских, так и стран партнеров будут лучшие условия повышения подготовки для осуществления международных миссий"- заявил министр обороны Грузии.



Напомним, что на сегодня перед переброской в Афганистан грузинские и иностранные военнослужащие проходят тренировки в Германии.



К информации: министр обороны вместе с американскими генералами присутствовал в Хохенфельсе на итоговых учениях в Центре объединенной многонациональной готовности (JMRC) перед переброской 22-го батальона Грузии в Афганистан.















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