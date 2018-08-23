МВД: Во время прибытия канцлера Ангелы Меркель, журналист Заза Сванадзе попытался проникнуть на охраняемую территорию аэропорта

23.08.2018 17:40 «Во время прибытия в Тбилисский международный аэропорт канцлера Ангелы Меркель, журналист Заза Сванадзе попытался проникнуть на охраняемую территорию аэропорта», — заявили в министерстве ВД.



По информации ведомства, Сванадзе не подчинился законному требованию сотрудников правительственной охраны, нарушал меры безопасности, перепрыгнул через железное ограждение и собирался проникнуть на охраняемую территорию аэропорта, в частности в зал прилета пассажиров.



«Журналиста остановили сотрудники правительственной охраны, вызвали патрульный экипаж и передали его правоохранителям для последующего реагирования.



Сотрудники патрульной полиции задержали Зазу Сванадзе за нарушение статей административного кодекса 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение законному требованию полиции),» — заявляют в МВД.















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