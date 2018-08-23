Грузинских военных будут готовить для миссии в Афганистане на родине

23.08.2018 17:46 Власти Грузии с будущего года начнут обустраивать Центр боевой подготовки (CTC) в Вазиани (близ Тбилиси). Там пройдут переподготовку грузинские миротворцы перед отправлением в Афганистан для участия в миссии «Решительная поддержка». Об этом сегодня, 23 августа, заявил министр обороны Грузии Леван Изория.



Глава военного ведомства сделал это заявление во время своего визита в Германию, находясь в Хохенфельсе. На этой военной базе министр навестил 22-й батальон 2-й пехотной бригады ВС Грузии, проходящий 30-дневную подготовку к переброске в Афганистан.



Открывшийся в Грузии в мае 2018 года Центр боевой подготовки построен по аналогу немецкой базы Хохенфельс.



По словам Изория, вместе с американскими генералами уже обсуждена возможность того, чтобы проводить обучение грузинских военных до переброски в Афганистан на территории Грузии, и этот процесс начнется с будущего года. Министр отметил, что для этого в Вазиани будет создана соответствующая инфраструктура и подготовлены квалифицированные кадры.



Глава Минобороны уверен, что существование подобного центра подготовки в Грузии будет беспрецедентным для всего региона. «В ближайшем будущем мы создадим в регионе беспрецедентные возможности, где как у грузин, так и у наших партнерских стран будет возможность в лучших условиях повысить подготовку для осуществления международных миссий», - сказал Изория.



Небоевая миссия НАТО «Решительная поддержка» (Resolute Support) проводится в Афганистане с 1 января 2015 года. Согласно двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют более 13 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. С грузинской стороны в миссии участвуют 872 военных.















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