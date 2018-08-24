Badische Zeitung: Грузия ищет защиту под крылом ЕС и НАТО

24.08.2018 20:34 Немецкое издание Badische Zeitung посвятило материал южнокавказскому турне канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Авторы отмечают, что этот регион имеет для Германии и ЕС большое значение. Но на Южном Кавказе тлеют территориальные конфликты, в каждом из которых Москва играет определенную роль. Для Меркель эта поездка, совпавшая с 10-й годовщиной «августовской войны» между Россией и Грузией, – непростая.



Издание напоминает, что в 2008 году Москва впервые решилась на военный конфликт с соседним государством, ориентирующимся на Запад.



«С тех пор Россия всегда затевает конфликты у своих соседей, если те начинают слишком активно двигаться в сторону ЕС и НАТО. Как минимум с момента вмешательства Москвы в ситуацию в Украине ни одна из бывших 15 советских республик не решается предпринять что-либо против воли президента Владимира Путина».



Badische Zeitung также омтечает, что после поражения в войне с Россией Тбилиси сократил свои военные расходы, Москва же, напротив, усиленно вооружала отколовшиеся Южную Осетию и Абхазию. «Только в т.н. Южной Осетии с ее 30 тысячами жителей размещено более четырех тысяч российских солдат. Видя все это, Грузия ищет защиту под крылом ЕС и НАТО», – поясняют авторы.



«Но после конфликта в Украине Запад стал действовать осторожно. Угрозы из Москвы немедленно раздались и по случаю годовщины «августовской войны». Премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил тяжелыми последствиями в случае вступления Грузии в НАТО: «Это может спровоцировать ужасный конфликт».



ЕС видит в Грузии оного из первопроходцев среди стран «Восточного партнерства», – говорится в статье, текст которой приводит Inosmi.ru. С 2016 года с Тбилиси существует Соглашение об ассоциации и свободной торговле, Евросоюз предоставил грузинам и право безвизового въезда, Грузия – почетный гость Франкфуртской книжной ярмарки. В четверг Меркель высказалась за признание Грузии безопасной страной. «Но членство в НАТО и ЕС – это пока долгосрочная перспектива. Меркель действует осторожно», – добавляют авторы статьи.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

