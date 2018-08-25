Четверо граждан Грузии и Ирана задержаны за наркопреступления на проходящем в Анаклия музыкальном фестивале

25.08.2018 12:36 По информации МВД Грузии, на фестивале электронной музыки в Ганмухури (Анаклия) за наркопреступления задержаны четыре человека.



По данным ведомства, следственные действия провели сотрудники департамента полиции Самегрело-Земо Сванети и Центрального департамента криминальной полиции.



«В результате оперативно-следственной работы, проводимой в течение нескольких дней, правоохранители в первый же день фестиваля задержали двух граждан Грузии и двух граждан Ирана по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ. При обыске у задержанных в качестве доказательства изъяты различные виды наркотиков, назначены соответствующие экспертизы.



Следствие ведется по ч.1 ст. 260 УК Грузии, что предусматривает незаконное приготовление, производство, приобретение, хранение, транспортировку или реализацию наркотических средств», — сообщает МВД.















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