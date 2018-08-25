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1200 «умных» камер заработают в Грузии в 2018 году


25.08.2018   13:46
До конца 2018 года в Грузии заработают 1,2 тысяч современных камер видеонаблюдения, которые в автоматическом режиме фиксируют номер машины-нарушителя и выписывают штрафы. Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.

На этой неделе «умные» камеры и радары заработали на 32-километровом участке объездной дороги Кобулети. На указанном отрезке существует 13 секций, на которых смонтировали 26 радаров.

Согласно действующему законодательству, передвижение по объездной дороге Кобулети допустимо со скоростью не более 90 километров в час.

В Аджарии в летний период всего заработало 225 видеокамер и 6 точечных радаров. Помимо этого, в масштабе Грузии еще в 33 местах обустроены секции, измеряющие скорость.

В августе радары также заработали на объездной дороге Кутаиси. На участке протяженностью 31 километр они расположены в 10 секциях. На этом же отрезке заработали «умные» камеры, которые измеряют скорость и фиксируют другие административные правонарушения.

Более того, на автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе уже функционируют 14 секций и 14 видеокамер.

В местах, где работают «умные» камеры, есть специальные таблички. Таким образом, водители заранее узнают о том, что ведется видео- и фотосъемка.






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