Информаторы ЦРУ в России перестали выходить на связь - NYT

25.08.2018 13:51 Информаторы ЦРУ США на территории РФ перестали выходить на связь, поэтому американским разведслужбам не известны намерения Путина перед выборами в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на американских чиновников, близких к разведке.



"Важнейшие информаторы в Кремле в значительной степени не выходят на связь, оставляя ЦРУ и другие разведслужбы в неведении о намерениях Путина относительно промежуточных выборов в ноябре", - говорится в сообщении.



По информации издания, в ведомстве не верят, что источники были скомпрометированы или убиты. Вместо этого они пришли к выводу, что информаторы ЦРУ в России замолчали, вероятно, вследствие агрессивных контрразведывательных мер Москвы.



Кроме того, действующие и бывшие чиновники также заявили, что высылка американских офицеров разведки из Москвы нанесла ущерб коллективным усилиям.



Таким образом, разведка США не имеет доступа к данным о намерениях РФ в отношении будущих выборов в Америке.



В то же время различные компании по киберзащите сообщают о большом количестве российских хакерских атак на сайты и данные представителей политсил США.



Старшие сотрудники разведки, в частности, директор национальной разведки США Дэн Коатс, предостерег, что россияне пытаются подорвать американские демократические институты.



Как сообщалось ранее, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон предупредил РФ, что Вашингтон не потерпит вмешательства в политические процессы. США, по его словам, готовы предпринять необходимые меры, чтобы этого не допустить.



Как известно, в ноябре 2018 года в США будут переизбирать нижнюю палату Конгресса США - Палату представителей, а также треть состава Сената. Кроме того, будут переизбираться 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов пройдут другие местные выборы.

















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