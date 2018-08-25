Искателям убежища в Германии, возможно, придется проходить обязательную военную годичную службу

25.08.2018 17:08 Год обязательной службы помог бы беженцам лучше интегрироваться в германское общество. Об этом заявила генсек партии Христианско-демократический союз (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передает ТАСС. При этом политик не уточнила, имеет ли в виду только альтернативную службу или же, в том числе, и военную.



«Если беженцы будут проходить такой год добровольно или на принудительной основе, то это пойдет на пользу их интеграции в государственные дела и в общество», - отметила генсек ХДС. Кроме того, по ее словам, это повысило бы их репутацию в обществе.



Крамп-Карренбауэр добавила, что идея возвращения ко всеобщей повинности для молодых граждан Германии, которую она огласила несколько недель назад, нашла поддержку среди представителей ХДС.



«Они полагают, что такая служба актуальна не только для немецких граждан, но и для беженцев, а также соискателей убежища, которые живут в Германии», - сказала политик.



Всеобщая воинская повинность была введена в ФРГ в 1957 году, с того же года появилась возможность проходить альтернативную службу. Отказалась от регулярных призывов Германия с 1 июля 2011 года.















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