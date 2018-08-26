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Три иранца задержаны с наркотиками на феситвале электронной музыки в Анаклиа


26.08.2018   17:36
На фестивале электронной музыки в Анаклии были задержаны 3 гражданина Ирана по обвинению в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических средств.

Как сообщает МВД Грузии, правоохранители изъяли у задержанных разного рода наркотические средства тогда, когда они их реализовывали в ходе музыкального фестиваля.

«Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в течение нескольких дней, в ходе фестиваля электронной музыки в Анаклии, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и реализации наркотических средств, задержали трех граждан Республики Иран: А.Г. 1997 года рождения, М.З. 1992 года рождения и Х.Ф. 1992 года рождения.
Преступление предполагает лишение свободы на срок от 6-ти до 11 лет. Правоохранители изъяли у задержанных наркотические средства в то время, когда они реализовывали наркотические средства в ходе музыкального фестиваля», - сообщает МВД.

Как отмечается, в ходе обыска во временном жилье двух из них полиция в качестве вещественных доказательств также изъяла наркотические средства.

«Расследование ведется по факту незаконного приобретения, хранения и реализации наркотических средств, по 4-й части 260 статьи УК Грузии», - говорится в заявлении МВД.

Напомним, что вчера на проходящем в Анаклии фестивале электронной музыки МВД задержало за наркопреступление 4 лица. По информации ведомства, среди задержанных – двое граждан Ирана и двое граждан Грузии.






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