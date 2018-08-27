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Менабдишвили: В Грузии начали производить опиум и на рынке уже появился грузинский героин


27.08.2018   13:16
По информации заместителя генерального директора Центра превенции наркомании, главы управления наркологической экспертизы Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули Гури Менабдишвили, в Грузии начали производить опиум, и на рынке уже появился грузинский героин.

Об этом Менабдишвили сообщил в интервью изданию «Квирис палитра» («Палитра недели»).

«По моей информации, в Грузии началось производство опиума, и на рынке уже появился грузинский героин. Он производится кустарным способом и не может быть чистым. Проблемы со здоровьем, вызванные его употреблением, еще больше усугубляют те психотропные вещества, которыми увеличивается количество», - сказал Менабдишвили.

По его словам, в Грузии есть благоприятная для опиума территория, однако разбить крупные плантации невозможно, так как нельзя представить, что правоохранители этого не заметят.

«Опиум растет на высокогорной территории. Он любит жару. В Грузии для этого растения есть несколько благоприятных территорий, однако разбить крупные плантации невозможно, так как нельзя представить, что правоохранители этого не заметят. Я не могу подтвердить, что в Грузии есть опийные плантации, но могу наверняка сказать, что в регионах Грузии уже производится каннабис, и его употребляет молодежь. У меня есть информация, что активными пользователями являются не только мужчины, но и женщины… Тревожное положение на периферии, где массово употребляют каннабис», - отметил Менабдишвили.






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