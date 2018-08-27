Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава разведки Эстонии: Россия пытается разрушить единство ЕС и НАТО


27.08.2018   15:15
Россия пытается разрушить единство Европейского союза и НАТО, и если это ей удастся, то это будет представлять непосредственную угрозу для Эстонии.

Об этом заявил глава Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран в интервью Postimees, сообщает ERR.

"В интересах безопасности Эстонии, чтобы влияние Кремля на наших союзников не принесло успеха. Мы должны привлекать внимание к этой теме служб разведки западных стран и широкой общественности ", - сказал Марран.

Он сказал, что Департамент внешней разведки неоднократно обращал внимание на действия России в Европе.

"Мы говорили об этом в двух наших последних публичных отчетах. Мы подробно описали, как Россия использует европейских политиков в качестве агентов влияния, и я рад, если эта тема порождает дебаты, потому что, как я уже сказал, это лучшее оружие в борьбе с вмешательством", - отметил Марран.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г
Бахтадзе: Амбролаури и Рача должны стать четырехсезонным курортом
В Грузии застрахованы только 5,9% от всех зарегистрированных автомашин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Спикер парламента и премьер Армении договорились провести широкое обсуждение вопроса о проведении конституционного референдума
«Левада-центр» зафиксировал рост нетерпимости к выходцам с Кавказа
Министр здравоохранения Армении отказался назвать причины своего освобождения от армии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна