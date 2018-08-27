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Глава разведки Эстонии: Россия пытается разрушить единство ЕС и НАТО
27.08.2018 15:15
Россия пытается разрушить единство Европейского союза и НАТО, и если это ей удастся, то это будет представлять непосредственную угрозу для Эстонии.
Об этом заявил глава Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран в интервью Postimees, сообщает ERR.
"В интересах безопасности Эстонии, чтобы влияние Кремля на наших союзников не принесло успеха. Мы должны привлекать внимание к этой теме служб разведки западных стран и широкой общественности ", - сказал Марран.
Он сказал, что Департамент внешней разведки неоднократно обращал внимание на действия России в Европе.
"Мы говорили об этом в двух наших последних публичных отчетах. Мы подробно описали, как Россия использует европейских политиков в качестве агентов влияния, и я рад, если эта тема порождает дебаты, потому что, как я уже сказал, это лучшее оружие в борьбе с вмешательством", - отметил Марран.
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