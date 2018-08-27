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Суд оставил под стражей Малхаза Кобаури, обвиняемого в убийстве семьи Смит


27.08.2018   15:45
Малхаз Кобаури, обвиняемый в убийстве семьи Смит, останется под стражей. Данное решение в ходе сегодняшнего заседания принял суд Мцхета.

Судья Важа Пухашвили не удовлетворил ходатайство адвокатов Малхаза Кобаури об изменении меры пресечения, так как, по мнению судьи, существующиеся риски не уменьшились, а возросли.

19-летний пастух Малхаз Кобаури обвиняется в убийстве, совершенном с особой жестокостью. Речь идет об убийстве супружеской четы Райана и Лауры Смит и их четырехлетнего сына в ущелье Хада. В случае если вина Кобаури будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком от 16 до 20 лет или пожизненное заключение.








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