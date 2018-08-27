В Грузии таможня изъяла девять килограмм контрабандного золота и серебра

27.08.2018 15:54 Грузинские таможенники выявили три факта незаконного ввоза золотых и серебряных изделий в страну из Турции общим весом около 9 килограмм. Об этом сегодня сообщает Следственная служба министерства финансов страны.



В одном из случаев обвиняемый ввез в Грузию 232 грамма золотых изделий через ТПП «Сарпи» (грузино-турецкая граница) в специальном тайнике в машине.



В двух других случаях контрабандисты ввезли в Грузию также через ТПП «Сарпи» более 8 килограмм серебряных и до 480 грамм золотых изделий. При этом злоумышленники ввезли украшения буквально на себе – ювелирные изделия были закреплены на теле.



Общая стоимость контрабандных золотых и серебряных изделий превысила 62 тысяч лари (более 24 тысяч долларов).



Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.















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