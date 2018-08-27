Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Грузии таможня изъяла девять килограмм контрабандного золота и серебра


27.08.2018   15:54
Грузинские таможенники выявили три факта незаконного ввоза золотых и серебряных изделий в страну из Турции общим весом около 9 килограмм. Об этом сегодня сообщает Следственная служба министерства финансов страны.

В одном из случаев обвиняемый ввез в Грузию 232 грамма золотых изделий через ТПП «Сарпи» (грузино-турецкая граница) в специальном тайнике в машине.

В двух других случаях контрабандисты ввезли в Грузию также через ТПП «Сарпи» более 8 килограмм серебряных и до 480 грамм золотых изделий. При этом злоумышленники ввезли украшения буквально на себе – ювелирные изделия были закреплены на теле.

Общая стоимость контрабандных золотых и серебряных изделий превысила 62 тысяч лари (более 24 тысяч долларов).

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил, связанных с перемещением товаров через таможенную границу Грузии, совершенное в особо крупном размере». Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 7 лет.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Центр упрощения торговли на азербайджано-грузинской границе откроется в сентябре 2018г
Бахтадзе: Амбролаури и Рача должны стать четырехсезонным курортом
В Грузии застрахованы только 5,9% от всех зарегистрированных автомашин
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
Габния покинул пост «вице-президента» марионеточного режима Абхазии
Официальный Тбилиси обвиняет Москву в провокации
Российские оккупанты на 6 часов задержали покойника на Ингурском мосту
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Спикер парламента и премьер Армении договорились провести широкое обсуждение вопроса о проведении конституционного референдума
«Левада-центр» зафиксировал рост нетерпимости к выходцам с Кавказа
Министр здравоохранения Армении отказался назвать причины своего освобождения от армии
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна