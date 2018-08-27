29 человек задержаны за наркопреступление в Анаклия, Тбилиси и Батуми за последнюю неделю

27.08.2018 16:15 Правоохранители задержали во время фестиваля электронной музыки в селе Ганмухури пять граждан Ирана и двух граждан Грузии за незаконное приобретение-хранение и сбыт наркотических веществ, — об этом на брифинге заявил руководитель главного управления криминальной полиции МВД Мамука Челидзе.



Также, в селе Ганмухури, сотрудники полиции задержали 15 человек за незаконное приобретение-хранение наркотиков.



Кроме того, в Тбилисском международном аэропорту задержан гражданин Украины, у которого в ходе обыска изъяли наркотические и психотропные вещества: кокаин, кетамин и амфетамин.



В Аджарии сотрудники МВД задержали человека 1994 года рождения, у которого изъяли 91 таблетку «субоксина» и героин, расфасованный по пяти пакетикам.



По словам Мамуки Челидзе, за наркопреступление задержаны два гражданина Ирана. У обоих нашли около 700 грамм героина.



Вместе с тем, в Тбилиси задержаны два лица. В ходе обыска у них изъяли синтетические наркотики в большом количестве: 25 таблеток «экстази», «амфетамин», «МDMA» и «LSD».



В Поничала правоохранители задержали одного человека по факту сбыта наркотического вещества.



С первого января сотрудники МВД задержали 99 человек за незаконный ввоз наркотиков в Грузию.















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