Глава управления наркологической экспертизы вызван для опроса в МВД в связи с заявлением, сделанным в интервью газете «Квирис Палитра»

27.08.2018 18:07 Глава управления наркологической экспертизы Национального бюро экспертизы имени Левана Самхараули и заместитель директора Центра превенции наркомани и Гури Менабдишвили вызван на опрос в МВД в связи с заявлением, сделанным в интервью газете «Квирис Палитра» («Палитра недели»). Об этом стало известно в ходе брифинга в МВД.



«Сразу же после того, как в медиа распространилась информация, глава управления наркологической экспертизы Самхараули и заместитель директора Центра превенции наркомании был вызван в Министерство ВД для опроса», - сообщил начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента центральной криминальной полиции Мамука Челидзе.



По информации Гури Менабдишвили, в Грузии начали производить опиум, и на рынке уже появился грузинский героин. Об этом Менабдишвили сообщил в интервью изданию «Квирис палитра».



«По моей информации, в Грузии началось производство опиума, и на рынке уже появился грузинский героин. Он производится кустарным способом и не может быть чистым. Проблемы со здоровьем, вызванные его употреблением, еще больше усугубляют те психотропные вещества, которыми увеличивается количество», - сказал Менабдишвили.















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