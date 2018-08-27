МВД Грузии рассказало о «непримиримой борьбе» с наркоторговцами

27.08.2018 18:46 Министерство внутренних дел Грузии отчиталось об оперативно-следственной работе за несколько дней в рамках борьбы с наркопреступлениями. Представитель МВД на специальном брифинге, в частности, сообщил о задержании в разных регионах страны наркореализаторов, в том числе иностранцев.



Брифинг начался со слов о том, что министерство внутренних дел «продолжает непримиримую борьбу с наркопреступлениями». И в рамках этой борьбы в селе Ганмухури (регион Самегрело – Земо Сванети) во время фестиваля электронной музыки Echowaves были задержаны пять граждан Ирана и двое граждан Грузии по обвинению в незаконном приобретении/хранении и реализации наркотических средств. Еще 15 гостей фестиваля задержаны обвиняются в приобретении/хранении.



Ранее в результате передозировки наркотиков на фестивале Echowaves скончался 21-летний мужчина, еще несколько молодых людей были госпитализированы.



Между тем, по данным МВД, задержания прошли и в Тбилиси. В столичном аэропорту при личном обыске гражданина Украины были изъяты наркотические и психотропные вещества кокаин, кетамин и амфетамин. В Аджарии у задержанного полиция обнаружила 91 таблетку субоксина, а также героин, расфасованный в пять пакетов. За наркопреступления задержаны также двое граждан Ирана, у которых были изъяты 8 пакетов с различными наркотическими средствами, в том числе до 700 граммов героина.



Представитель МВД рассказал также об изъятии в рамках оперативно-следственных мероприятий других наркотиков, в том числе экстази, MDMA и LSD.



Министерство внутренних дел также сообщило, что в целом с января 2018 года по обвинению в незаконном ввозе наркотических средств в Грузию правоохранители задержали 99 человек.















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