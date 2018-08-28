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В Тбилисском аэропорту задержан подозреваемый в изнасиловании


28.08.2018   23:17
Правоохранители по горячим следам задержали гражданина иностранного государства А.А. 1995 года рождения по обвинению в изнасиловании, — об этом сообщает пресс-служба МВД.

«Следствием установлено, что 27 августа этого года в селе Анаклия Зугдидского района обвиняемый насильно установил половую связь с Т.Т. в ее же временной жилой квартире и скрылся с места происшествия.

Правоохранители задержали обвиняемого в Тбилисском международном аэропорту через несколько часов после происшествия в то время, как тот пытался покинуть страну», — заявляют в МВД.

Следствие ведется по факту изнасилования, по 137-ой статье УК Грузии.






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