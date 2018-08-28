Израильская полиция арестовала 12 человек по подозрению в ввозе проституток из Украины и Грузии

28.08.2018 23:18 Во вторник, 28 августа, полиция сообщила о задержании 12 человек по подозрению в создании сети публичных домов и ввозе в Израиль гражданок Украины и Грузии для занятия проституцией.



Расследование, к которому были привлечены работники паспортного контроля в аэропорту Бен-Гурион, было начато в июне месяце. У полиции была информация о том, что границу должна пересечь женщина, которая въезжает в страну для занятия проституцией. Женщина перешла границу в сопровождении мужчины. На границе он и она утверждали, что их связывают семейные узы.



В ходе расследования полиция убедилась, что речь идет о целой преступной группировке, каждый член которой имеет определенные функции.



Во главе группировки стояла "мадам", которая руководила работой восьми борделей, три из которых располагались в принадлежащих ей квартирах в Иерусалиме. Супруг "мадам" отвечал за финансовую сторону дела. В "бизнесе" был также сын пары. Остальные задержанные занимались арендой квартир, их содержанием, расселением женщин.



Согласно сообщению пресс-службы полиции, работниц сутенеры находили в Украине и в Грузии с помощью объявлений о работе "для молодых женщин".



Во вторник, 28 августа, мировой суд Иерусалима по просьбе полиции продлил срок задержания главной подозреваемой.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

