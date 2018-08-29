НАТО: Масштабные военные учения РФ "Восток-2018" могут быть отработкой участия в широкомасштабном конфликте

29.08.2018 15:22 Учения российской армии "Восток-2018", которые пройдут с 11 по 15 сентября, могут быть отработкой участия в широкомасштабном конфликте. Об этом 28 августа в комментарии изданию "Настоящее время" заявил заместитель пресс-секретаря НАТО Дилан Уайт.



"Учения демонстрируют, что Россия отрабатывает действия на случай широкомасштабного конфликта. Это вписывается в картину, которую мы видели в течение некоторого времени: Россия ведет себя все более самоуверенно, значительно увеличивая свой оборонный бюджет и свое военное присутствие. За последние годы мы наблюдаем значительное наращивание военного потенциала России, в том числе в Балтийском и Черноморском регионах, а также в Средиземноморье", – отметил Уайт.



По словам представителя НАТО, Россия показала, что готова использовать военную силу против своих соседей, например Украины и Грузии.















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