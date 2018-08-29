Министр обороны наградил солдата Гочу Нонашвили за спасение четырех человек

29.08.2018 16:57 Капрал-специалист 12-го батальона первой пехотной бригады вооруженных сил Грузии Гоча Нонашвили спас жизни четырех человек, — информацию распространяет министерство обороны.



По данным ведомства, у села Игоети произошло ДТП. Военнослужащий, который прошел курс первичной медицинской помощи в вооруженных силах, оказал пострадавшим пассажирам первую помощь до приезда бригады скорой помощи.



С военнослужащим сегодня встретился министр обороны Леван Изория и лично поблагодарил его за проявленную отзывчивость. Леван Изория передал Гоче Наношвили и денежную премию.















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