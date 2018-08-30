Обвиняемого в изнасиловании девушки иностранца отправили в тюрьму

30.08.2018 11:03 Зугдидский районный суд избрал заключение на время следствия для 23-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в изнасиловании. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



Подсудимый обвиняется в изнасиловании девушки на черноморском курорте Анаклия, где проходил фестиваль электронной музыки. МВД Грузии сообщило о его задержании 28 августа.



По информации ведомства, после изнасилования он пытался покинуть страну. Полиция задержала его в Тбилисском международном аэропорту через несколько часов после случившегося.



В МВД не уточняют гражданином какой страны является задержанный. СМИ утверждают, что обвиняемый – гражданин Ирана, а потерпевшая – гражданка Грузии. Данную информацию не подтвердил ни один официальный источник.



Судебное заседание, проходившее накануне, было полностью закрытым. Закрыть процесс суд решил на основании ходатайства адвокатов обвиняемого. До того, как суд принял это решение, задержанный не появился в зале.



Казенный адвокат Гванца Шелия, представляющая интересы иностранца, пояснила, что ее подзащитный не желает, чтобы произошла его идентификация.



Прокурор Майя Джагуа, которая ведет дело, сообщила журналистам, что задержанный признал свою вину перед судом.



Следствие по делу продолжается. Задержанному предъявлены обвинения по статье 137 УК Грузии — «изнасилование». Ему грозит лишение свободы на срок от шести до восьми лет.















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