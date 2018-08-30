США не исключают санкций против Индии за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России

30.08.2018 15:08 Власти США не исключают введения санкций против Индии за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.



Как передает nv.ua со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил помощник главы Пентагона по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер во время выступления в фонде Карнеги.



"Я не могу сказать вам, что они не подпадут (под санкции), что будет сделано исключение", - сказал он.

Шривер добавил, что это решение должен будет принять президент США, а также выразил готовность к переговорам с Индией об альтернативах этим поставкам.



Как напоминает издание, Россия и Индия договорились о поставках Нью-Дели зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф в 2016 году. Изначально стоимость контракта была около 6,5 млрд долларов, затем она снизилась. Если страны подпишут контракт до конца года, то поставки ЗРК могут начаться в 2020 году.



Президент США Дональд Трамп подписал закон О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) в 2017 году. Он дает США право вводить санкции против третьих стран, которые сотрудничают с Россией в оборонной сфере, однако также допускает исключения из этих норм.















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