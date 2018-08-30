Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

США не исключают санкций против Индии за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России


30.08.2018   15:08
Власти США не исключают введения санкций против Индии за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.

Как передает nv.ua со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил помощник главы Пентагона по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер во время выступления в фонде Карнеги.

"Я не могу сказать вам, что они не подпадут (под санкции), что будет сделано исключение", - сказал он.
Шривер добавил, что это решение должен будет принять президент США, а также выразил готовность к переговорам с Индией об альтернативах этим поставкам.

Как напоминает издание, Россия и Индия договорились о поставках Нью-Дели зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф в 2016 году. Изначально стоимость контракта была около 6,5 млрд долларов, затем она снизилась. Если страны подпишут контракт до конца года, то поставки ЗРК могут начаться в 2020 году.

Президент США Дональд Трамп подписал закон О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) в 2017 году. Он дает США право вводить санкции против третьих стран, которые сотрудничают с Россией в оборонной сфере, однако также допускает исключения из этих норм.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Визитеры из Индии тратят больше всех средств при посещении Грузии
Грузинская железная дорога применит систему скидок на ввоз пшеницы в Армению - Минтранс Армении
Международный валютный фонд повысил прогноз экономического роста Грузии до 5,5%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Микроавтобусам запретили приближаться к абхазскому посту на Ингурском мосту
Россия не даст Абхазии возможность развиваться - Тамар Чугошвили
В Абхазии из гранатомета обстреляли «вора в законе» Пызу
В Вене состоялась выставка работ молодых художников на тему Абхазии
10 лет «независимости» – театр абсурда одного актера
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Армения проведет с Россией новые переговоры по ценам на газ
Нацбанк Грузии выпустил коллекционную монету к Франкфуртской книжной ярмарке
Власти Грузии обещают не допустить фальсификации президентских выборов
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна