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США не исключают санкций против Индии за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России
30.08.2018 15:08
Власти США не исключают введения санкций против Индии за покупку зенитно-ракетных комплексов С-400 у России.
Как передает nv.ua со ссылкой на Deutsche Welle, об этом заявил помощник главы Пентагона по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер во время выступления в фонде Карнеги.
"Я не могу сказать вам, что они не подпадут (под санкции), что будет сделано исключение", - сказал он.
Шривер добавил, что это решение должен будет принять президент США, а также выразил готовность к переговорам с Индией об альтернативах этим поставкам.
Как напоминает издание, Россия и Индия договорились о поставках Нью-Дели зенитно-ракетных комплексов С-400 Триумф в 2016 году. Изначально стоимость контракта была около 6,5 млрд долларов, затем она снизилась. Если страны подпишут контракт до конца года, то поставки ЗРК могут начаться в 2020 году.
Президент США Дональд Трамп подписал закон О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA) в 2017 году. Он дает США право вводить санкции против третьих стран, которые сотрудничают с Россией в оборонной сфере, однако также допускает исключения из этих норм.
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