Лидера грузинских ультранационалистов задержали за хранение арсенала оружия

01.09.2018 12:29 Члена ультранационалистического движения «Национальное единство Грузии» задержали в Тбилиси за незаконное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.



«Национальное единство Грузии» не скрывает, что придерживается фашистской идеологии и продвигает идеи национал-социализма. В последнее время движение все чаще стало проводить акции и шествия в Тбилиси. Митинги ультранационалистов практически всегда сопровождаются административными задержаниями ее членов. Вместе с тем, в МВД Грузии признают, что существующее законодательство неэффективно в отношении радикальных фашистских групп.



31 августа полиция начала уголовное дело из-за видео, опубликованного на фейсбук-странице «Национального единства Грузии». В ролике под названием «Выходной фашиста» рассказывалось о спортивной и боевой подготовке членов движения. На кадрах молодые люди стреляют из автомата.



Именно в рамках этого дела сотрудники МВД задержали одного из членов движения – 32-летнего Г.Ч..



По информации ведомства, при обыске его дома сотрудники обнаружили огнестрельное оружие различного типа и 28 патронов. Арсенал изъяли в качестве вещественного доказательства. Оружие отправили на экспертизу.



По данным телекомпании «Рустави 2», задержанным является лидер движения Георгий Челидзе. Он называет себя защитником «традиционных ценностей», как правило, подразумевая под этим словосочетанием гомофобию и антилиберализм.



МВД продолжает следствие по 236-й статье УК Грузии – «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия». Задержанному грозит от двух до пяти лет тюрьмы.



«Национальное единство Грузии» официально зарегистрирована в качестве некоммерческой организации. Символом грузинских неонацистов является языческий знак солнца «борджгало» на красно-черном фоне. Как отмечают специалисты, это является повторением символики германских фашистов, только вместо свастики используется «борджгало» и изображение болнисского креста. У группы даже есть свое военное формирование, в котором состоит около двух десятков молодых мужчин и женщин, называющих себя «чернорубашечниками», намекая на ударные войска Бенито Муссолини.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

