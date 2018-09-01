Гражданка Азербайджана задержана в Грузии за наркопреступление

01.09.2018 13:18 Сотрудниками Гардабанского районного управления Департамента полиции Квемо (Нижнего) Картли МВД Грузии, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупных размерах, в Гардабани задержана гражданка Азербайджана С.А. 1978 года рождения. Совершенное преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.



Как сообщают» в пресс-службе МВД, полиция задержала С.А. в то время, когда она перемещалась по территории Гардабани на такси. При личном досмотре женщины правоохранители изъяли в качестве вещественного доказательства 21,76 г наркотического средства «героин», расфасованного в два пакетика.



Расследование ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в особо крупном размере, по «а» подпункту 6-й части статьи 260 УК Грузии.















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