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В Грузии стартовали очередные учения НАТО


01.09.2018   15:22
Представители 10 стран НАТО и государств-партнеров Североатлантического альянса в субботу приступили в Грузии к десятидневным командно-штабным учениям «Проворный дух» (Agile Spirit-2018) в Сенаки в западной Грузии, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Подобные учения проводятся с 2011 года, численность их участников все время растет. В прошлом году в них участвовали военные семи стран.

Ныне, кроме Грузии, в учения включены США, Болгария, Румыния, Латвия, Греция, Украина, Турция, Чехия и Эстония.

На учениях будут отрабатывать готовность бригад к реагированию на кризисы или к проведению совместных операций в составе Сил быстрого реагирования НАТО. Все это – в реальном времени и на уровне многонациональных соединений. Будут использовать компьютерные симуляторы без привлечения личного состава.

Примечательно, что база Минобороны Грузии в Сенаки расположена ближе остальных грузинских по направлению Абхазии.

Координируют проведение таких учений США. Поддержку оказывают Учебный центр НАТО в Грузии, а также местное командование ССО, авиации, ПВО и Сил береговой охраны МВД.

В августе в Грузии состоялись многонациональные учения НАТО с участием 3 тыс. военных, они прошли близ Тбилиси на базе в Вазиани.

Грузии с 2008 года обещано членство в НАТО, но без конкретных сроков.






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