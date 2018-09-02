МВД изъяло в Кахетии большое количество наркотиков

02.09.2018 12:03 Сотрудники МВД Грузии изъяли в Кахети (Вост. Грузия) большое количество наркотиков. Как отмечается в информации, распространенной ведомством, сотрудники Главного управления Кахетии департамента патрульной полиции на территории возле села Хашми Сагареджойского муниципалитета задержали по обвинению в незаконном приобретении-хранении наркотических веществ Г.Т. 1970 года рождения.



«В качестве вещественного доказательства полиция изъяла выброшенное Г.Т. из автомобиля с целью сокрытия преступления, расфасованное в 23 пакетика, кустарно изготовленное наркотическое средство, содержащее героин, соль морфина и соль кодеина.



Следствие ведется в соответствии с подпунктом «а» 3-й части со статьи 260 УК Грузии», - говорится в сообщении МВД.



Совершенное преступление предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.















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