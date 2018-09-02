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Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
02.09.2018 18:59
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
«Мы рассмотрели дальнейшее углубление сотрудничества в военно-технической сфере. Азербайджан закупил у России военно-техническую продукцию на пять миллиардов долларов и эта сумма растет», — заявил Алиев.
По его словам, Азербайджан продолжает модернизацию вооруженных сил, а Россия является важным игроком на мировом рынке в этой сфере.
Напомним, Ильхам Алиев накануне прибыл с официальным визитом в Россию. В Сочи он встретился с Владимиром Путиным. Как заявляют в Кремле, лидеры обсудили вопрос урегулирования карабахского конфликта.
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