Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МВД ужесточает контроль лиц, совершавших насилие в отношении женщин и в семье


03.09.2018   17:54
По приказу министра внутренних дел, 1 сентября 2018 года заработал инструмент оценки рисков насилия в отношении женщин и насилия в семье, и механизм мониторинга сдерживающего ордера - сообщили "Интерпрессьнюсу" в Министерстве внутренних дел. По их информации, МВД перешло на новый этап борьбы с семейным насилием и насилием против женщин.

"Инструмент оценки риска является значительной гарантией защиты безопасности жертвы, и превенции повторного насилия. Инструмент оценки рисков насилия, и детальные правила мониторинга сдерживающего ордера, которых до сих пор не существовало, разработал Департамент по защите прав человека МВД вместе с неправительственным сектором и в координации с другими государственными ведомствами по поддержке экспертной и финансовой поддержки женской организации ООН.

С помощью нового инструмента, в частности, структурированных вопросников правоохранители будут лучше идентифицировать факты насилия, собирать полноценную информацию об участвующих в нем лицах, и оценивать ожидаемые риски от насильника. А это со своей стороны даст полицейскому возможность принять правильное решение и осуществить эффективные мероприятия с целью пресечения повторного насилия.

Соответственно уровню риска, выявленного на основании инструмента оценки рисков, будет запланирован процесс мониторинга выполнения обязательств, возложенных на насильника соответственно выданному сдерживающему ордеру. Если риск высокий, насильник будет интенсивней контролироваться.

Департамент по защите прав человека по сотрудничеству с академией Министерства внутренних дел также разработал курс дистанционного обучения вопросам использования инструмента оценки рисков, и мониторинга сдерживающего ордера. Курс прошли все правоохранители, работающие в контексте насилия в семье.

Помимо вышеизложенного, с целью повышения эффективности реагирования полиции на факты насилия против женщин и семейного насилия были разработаны немало рекомендаций и документов к руководству для полицейских, которые должны осуществить соответствующее реагирование на факты насилия"- сказано в информации МВД.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В 2018 году количество номеров в гостиницах Грузии возросло на 48%
Поставки натурального молока и молочных продуктов полностью освобождаются от НДС
Российская компания Ginza Project выходит на рынок Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Хаджимба подтвердил подлинность опубликованных материалов из взломанной почты офиса Суркова
В школы Абхазии возвращают школьную форму
Еще одна гражданка РФ стала жертвой отдыха в Абхазии
Житель Абхазии изнасиловал гражданку РФ в Гудауте
Гражданин Узбекистана пытался изнасилолвать двоих детей в Сухуми
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Грузия и ЕС обсуждают новые форматы сотрудничества
В выборах в Совет старейшин Еревана примут участие 12 политических сил
В Турции проходят совместные учения Азербайджана и Турции
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна