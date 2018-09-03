МВД ужесточает контроль лиц, совершавших насилие в отношении женщин и в семье

03.09.2018 17:54 По приказу министра внутренних дел, 1 сентября 2018 года заработал инструмент оценки рисков насилия в отношении женщин и насилия в семье, и механизм мониторинга сдерживающего ордера - сообщили "Интерпрессьнюсу" в Министерстве внутренних дел. По их информации, МВД перешло на новый этап борьбы с семейным насилием и насилием против женщин.



"Инструмент оценки риска является значительной гарантией защиты безопасности жертвы, и превенции повторного насилия. Инструмент оценки рисков насилия, и детальные правила мониторинга сдерживающего ордера, которых до сих пор не существовало, разработал Департамент по защите прав человека МВД вместе с неправительственным сектором и в координации с другими государственными ведомствами по поддержке экспертной и финансовой поддержки женской организации ООН.



С помощью нового инструмента, в частности, структурированных вопросников правоохранители будут лучше идентифицировать факты насилия, собирать полноценную информацию об участвующих в нем лицах, и оценивать ожидаемые риски от насильника. А это со своей стороны даст полицейскому возможность принять правильное решение и осуществить эффективные мероприятия с целью пресечения повторного насилия.



Соответственно уровню риска, выявленного на основании инструмента оценки рисков, будет запланирован процесс мониторинга выполнения обязательств, возложенных на насильника соответственно выданному сдерживающему ордеру. Если риск высокий, насильник будет интенсивней контролироваться.



Департамент по защите прав человека по сотрудничеству с академией Министерства внутренних дел также разработал курс дистанционного обучения вопросам использования инструмента оценки рисков, и мониторинга сдерживающего ордера. Курс прошли все правоохранители, работающие в контексте насилия в семье.



Помимо вышеизложенного, с целью повышения эффективности реагирования полиции на факты насилия против женщин и семейного насилия были разработаны немало рекомендаций и документов к руководству для полицейских, которые должны осуществить соответствующее реагирование на факты насилия"- сказано в информации МВД.















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