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Появились видеокадры взрыва в Поти
05.09.2018 14:06
Распространяются видеокадры, на которых запечатлен момент взрыва произошедший в Поти.
Видео снято камерой безопасности одного из объектов.
Взрыв в Поти произошел в районе Набади на рассвете.
Предположительно, в результате взрыва гранаты погиб один человек, трое пострадали.
16-летний пациент доставлен к Центр интервенционной медицины в Кутаиси, а 29-летний пациент с шоком – в Зугдидский реферальный госпиталь. Еще одного пациента выписали домой.
По предварительной информации, мужчины находились в нетрезвом состоянии и граната, предположительно, взорвалась у них случайно.
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