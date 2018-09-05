Появились видеокадры взрыва в Поти

05.09.2018 14:06 Распространяются видеокадры, на которых запечатлен момент взрыва произошедший в Поти.



Видео снято камерой безопасности одного из объектов.



Взрыв в Поти произошел в районе Набади на рассвете.



Предположительно, в результате взрыва гранаты погиб один человек, трое пострадали.



16-летний пациент доставлен к Центр интервенционной медицины в Кутаиси, а 29-летний пациент с шоком – в Зугдидский реферальный госпиталь. Еще одного пациента выписали домой.



По предварительной информации, мужчины находились в нетрезвом состоянии и граната, предположительно, взорвалась у них случайно.



















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