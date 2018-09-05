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Появились видеокадры взрыва в Поти


05.09.2018   14:06
Распространяются видеокадры, на которых запечатлен момент взрыва произошедший в Поти.

Видео снято камерой безопасности одного из объектов.

Взрыв в Поти произошел в районе Набади на рассвете.

Предположительно, в результате взрыва гранаты погиб один человек, трое пострадали.

16-летний пациент доставлен к Центр интервенционной медицины в Кутаиси, а 29-летний пациент с шоком – в Зугдидский реферальный госпиталь. Еще одного пациента выписали домой.

По предварительной информации, мужчины находились в нетрезвом состоянии и граната, предположительно, взорвалась у них случайно.








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