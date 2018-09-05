Избиение военного близ Тбилиси — обвиняемых выпустили под залог

05.09.2018 19:23 Руставский городской суд выпустил под залог в размере 5 тысяч лари (около 2 тысяч долларов) четырех военных, обвиненных в недонесении о преступлении в деле о жестоком избиении своего сослуживца, 31-летнего рядового ВС Грузии Серго Джимшерашвили. Об этом сегодня сообщает телекомпания «Рустави-2».



Джимшерашвили избили 25 мая в лесу поселка Норио близ Тбилиси во время застолья. Он скончался в больнице 1 сентября, не приходя в сознание. Сначала сослуживцы заявили военной полиции, что он находился в нетрезвом состоянии, упал и получил травму. Позже выяснилось, что военные скрыли от следствия истинные причины случившегося. После этого полиция задержала четверых человек, а еще один был задержан по обвинению в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью».



Если вина четырех человек, обвиняемых в недонесении о преступлении, будет доказана, они должны будут выплатить штраф или сесть в тюрьму на срок от 2 до 4 лет.



Следует отметить, что пятого фигуранта дела, которого зовут Ираклий Самхарадзе, суд оставил в заключении и не сменил ему меру пресечения. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

«Суд принял абсолютно правильное решение в связи с мерой пресечения. Я надеюсь, что такие же решения будут приниматься и в будущем», — сказал адвокат одного из обвиняемых Арчил Чопикашвили.



Между тем решением суда не довольно сторона обвинения.

«Указанное решение, конечно же, было неприемлемым для стороны обвинения. Мы требовали оставить в силе заключение, которое и так было избрано в качестве меры пресечения на первом судебном заседании. У нас были соответствующие улики, которыми доказывалась опасность незаконного воздействия на улики со стороны обвиняемых, однако судья не разделила указанную опасность», — сказала в интервью телекомпании «Рустави-2» прокурор Кетеван Сонидзе.



В неправительственной организации «Центр изучения прав человека и мониторинга» (EMC) считают, что дело об избиении военного указывает на халатность со стороны правоохранителей, так как полиция начала расследовать дело через три дня после случившегося, несмотря на то, что информация об инциденте поступила из больницы в МВД в тот же день.



«Возможно в действиях сотрудников криминальной полиции министерства внутренних дел и военной полиции в связи с этим делом проглядываются определенные погрешности. Для нас является непонятным, что до сих пор следствием не установлено, почему не началось расследование после того, как в криминальную полиции поступило сообщение об инциденте», — сказала журналистам директор программы правосудия и демократии EMC Софо Вердзеули.



Новости-Грузия











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