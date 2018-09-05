О проблемах безопасности в Грузии, Украине, Молдове, и на Балтике надо говорить в контексте европейской безопасности - Тенгиз Пхаладзе

05.09.2018 19:34 Секретарь президента Грузии по международным делам Тенгиз Пхаладзе участвует в международном форуме Криницы в Польше. Тенгиз Пхаладзе выступил на сессии по вопросам безопасности "Балтийский и черноморский регион - старые и новые вызовы", и отметил, что начиная с 90-х годов, вызовы безопасности в странах Черного и Балтийского морей не теряют актуальности.



По заявлению Тенгиза Пхаладзе, в течение последней четверти века Грузия старается объяснить партнерам, что именно на Грузии тестируются технологии гибридной войны, которые впоследствии используются в других странах.



"Так возникли конфликты на территории Грузии. Мы еще в 90-е годы видели "зеленых человечков" в Абхазии, а также именно страны Балтии и Грузия стали одной из первых целей российских кибер атак. А в 2008 году Россия наряду с конвенционной войной вела в Грузии и кибер войну"- заявил Тенгиз Пхаладзе на сессии.



По его словам, всем следует понимать, что у угроз много, и разных лица, но они связаны между собой, и в конечном итоге все приводит к губительной российской политике сфер влияния.



"О тех проблемах безопасности, которые существуют в Грузии, Украине, Молдове, и регионе Балтийского моря, мы должны говорить не обособленно, а в контексте общеевропейской безопасности, и только в таком случае мы сможем сформировать единую, стройную, и долгосрочную политику, которая принесет нам долгую стабильность.



В данном контексте одним из краеугольных камней является содействие вступлению Грузии в НАТО, что требует усиления сотрудничества в двух направлениях. Практическим компонентом - включением Грузии в еще большее количество программ НАТО, что должно содействовать усилению обороноспособности, и второй - политический компонент - мы все вместе должны работать для создания той политической ситуации, чтобы было принято политическое решение о вступлении Грузии в НАТО.



Это требует более интенсивного политического диалога, и большую активность наших партнеров по отношению Грузии. Т.н. "окно возможностей" никогда само не создается"- отметил Тенгиз Пхаладзе.















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