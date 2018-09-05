В Эстонии задержали офицера и его отца по подозрению в шпионаже в пользу России

05.09.2018 20:46 Эстонский суд арестовал двух человек по подозрению в государственной измене. Они обвиняются в передаче российской разведке секретных данных за вознаграждение, сообщает Delfi.



По данным прокуратуры, офицер главного штаба Сил обороны майор Денис Метсавас и его отец Петр Волин как минимум с 2013 года – вплоть до задержания – снабжали ГРУ России информацией, которая является государственной тайной.



Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас заявил, что действия подозреваемых причинили Эстонии и НАТО большой ущерб. Объем и содержание переданных секретных материалов все еще уточняются. По предварительным данным, была скомпрометирована информация о партнерах Эстонии, военной инфраструктуре и сотрудничестве с союзниками, передает Baltija.eu.



Метсавас служил в эстонской армии с 1998 года в артиллерийских войсках и Генштабе, он участвовал в составлении планов обороны страны. Петр Волин в советское время работал в пограничных войсках КГБ СССР, после объявления независимости Эстонии – в службе исполнения наказаний.



Согласно опубликованному в апреле докладу эстонской полиции, в прошлом году эстонские суды приговорили двух россиян и одного эстонца к тюремным срокам за работу в пользу ФСБ, направленную против территориальной целостности страны. Сообщалось о задержании гражданина Эстонии, который, как сказано в документе, собирал для ГРУ данные о госструктурах.



Авторы отчета указали на угрозу российской пропаганды, разжигающей рознь в эстонском обществе, а также на опасность, которую, по их мнению, представляет Кремль для конституционного порядка в Эстонии и единства Евросоюза.



В 2015 году сотрудники ФСБ задержали сотрудника полиции безопасности Эстонии Эстона Кохвера. Суд в России признал его виновным в шпионаже, контрабанде оружия, незаконном ношении оружия и незаконном пересечении границы. Его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, а также присудили штраф в размере 100 тысяч рублей. Кохвер своей вины не признал и утверждал, что его похитили на территории Эстонии.



Позже его обменяли на российского агента Алексея Дрессена, который отбывал наказание в Эстонии за передачу России секретных данных.



После этого и Россия, и Эстония задерживали еще несколько человек, обвиняя их в шпионаже.















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