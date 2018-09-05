Мэй заявила о причастности военной разведки РФ к делу Скрипалей

05.09.2018 20:55 Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у ее страны есть разведданные, которые "почти наверняка" свидетельствуют о том, что Кремль санкционировал покушение на бывшего шпиона и использование нервно-паралитического вещества "Новичок" на британской территории.



Мэй заявила членам парламента в среду, что два россиянина, которые ранее были обвинены в нападении, являются агентами ГРУ.



"ГРУ - высокодисциплинированная организация с четкой субординацией. Поэтому эта операция не была неуправляемой, - сказала она. - Почти наверняка она была одобрена вне ГРУ на высоком государственном уровне РФ".



Полиция назвала псевдонимы двух ключевых подозреваемых в нападении на Сергея Скрипаля и его дочь в английском Солсбери в марте - это Александр Петров и Руслан Боширов. В Великобритании и Европе выданы ордера на их арест, однако британские власти не будут добиваться экстрадиции россиян, поскольку это запрещено Конституцией РФ.



Великобритания проводит оценку всех виз первого уровня, выданных россиянам, сказал представитель британского премьера Джеймс Слэк. Мэй уже оповестила президента США Дональда Трампа о последних новостях.



Глава контртеррористического отдела полиции Великобритании Нил Басу сказал журналистам в среду, что два россиянина прибыли в Великобританию рейсом Аэрофлота 2 марта и покинули страну 4 марта. Они использовали флакон поддельных духов Nina Ricci для транспортировки боевого отравляющего вещества.



Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сказала, что имена и фотографии, опубликованные в среду, ничего не говорят российской стороне, и призвала Великобританию предоставить доказательства обвинений российским правоохранительным органам, сообщает ТАСС.



"Вновь призываем британскую сторону перейти от публичных обвинений и информационных манипуляций к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов", - приводит ее слова информагентство.















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