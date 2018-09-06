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Потребление марихуаны в общественных местах будет наказываться


06.09.2018   10:33
Министерство внутренних дел Грузии, исходя из решения Конституционного суда по поводу употребления марихуаны, подготовило законодательные изменения, которые будут представлены на ближайшем заседании правительства, - информацию об этом распространяет МВД.

В заявлении ведомства говорится, что согласно законопроекту, употребление марихуаны будет заключено в строгие правовые рамки. В частности, с учетом конституционного принципа пропорциональности санкции, будет наказываться употребление марихуаны: в любом из общественных мест; в любого вида общественном транспорте; в присутствии несовершеннолетних; в учебно-образовательных и других зданиях-сооружениях, предназначенных для лиц до 18 лет и на территориях, находящихся в их собственности.

Вместе по информации министерства, гораздо строже в уголовном порядке будет наказываться вождение транспортного средства под воздействием любого из наркотических средств.

«Согласно законопроекту, для соблюдения общественного порядка и защиты подростков от вредного воздействия марихуаны, гораздо строже, в уголовном порядке будет наказываться вождение транспортного средства под воздействием любого из наркотических средств и безвозмездная передача/продажа марихуаны несовершеннолетним или склонение к употреблению марихуаны.

Также, согласно законопроекту за употребление марихуаны люди определенных профессий будут лишаться права на профессиональную деятельность и их ограничат в гражданских правах.

При этом напомним обществу, что популяризация или реклама употребления любого из наркотических средств представляет собой административное правонарушение и влечет за собой соответствующую ответственность», - говорится в заявлении МВД.






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