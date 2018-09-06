Грабителя филиала «Банка Грузии» задержали «на горячем»

06.09.2018 12:55 Пресечена попытка ограбления филиала "Банка Грузии", находящийся по проспекту Церетели в Тбилиси



В Министерстве внутренних дел заявили, что К.Т. 1977 года рождения задержали в Тбилиси по обвинению в попытке кражи.



"Сотрудники полиции охраны и патрульной полиции Министерства внутренних дел в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий по обвинению в попытке кражи по горячему следу задержали в Тбилиси К.Т. 1977 года рождения.



Правоохранители задержали К.Т., когда тот пытался украсть деньги из "Банка Грузии" по проспекту Церетели. Обвиняемый проник в здание банка, повредив двери, взял деньги из ящика кассира-оператора, и пытался бежать. Полиция задержала К.Т. на месте происшествия.



Ведется следствие по факту попытки кражи по подпункту "б" части 2 статьи 19-177 УК Грузии. Преступление, совершенное К.Т. предусматривает пресечение свободы сроком от 3 до 5 лет"- сказано в информации ведомства.

















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