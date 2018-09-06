|
|
В Европоле начал работать грузинский офис
06.09.2018 15:30
В полицейской службе Европейского союза (Европол) начал работать грузинский офис. Информацию распространяет МВД Грузии.
По сообщению ведомства, на основании оформленного в 2017 году соглашения между Европолом и МВД Грузии, в полицейское объединение Европы был командирован офицер по связи.
«Сотрудничество между Грузией и Европолом имеет очень важное значение. Это делает более эффективной борьбу МВД Грузии против организаованных и трансграничных преступлений. Командирование офицера по связи в Европол, усиливает сотрудничество с полицейскими структурами Европы, что наряду с другими факторами, важно в контексте безвизового сообщения с ЕС», — заявляют в МВД Грузии.
По информации ведомства, примечательно, что Грузия является страной оперативным партнером «Европола».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна