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В Европоле начал работать грузинский офис


06.09.2018   15:30
В полицейской службе Европейского союза (Европол) начал работать грузинский офис. Информацию распространяет МВД Грузии.

По сообщению ведомства, на основании оформленного в 2017 году соглашения между Европолом и МВД Грузии, в полицейское объединение Европы был командирован офицер по связи.

«Сотрудничество между Грузией и Европолом имеет очень важное значение. Это делает более эффективной борьбу МВД Грузии против организаованных и трансграничных преступлений. Командирование офицера по связи в Европол, усиливает сотрудничество с полицейскими структурами Европы, что наряду с другими факторами, важно в контексте безвизового сообщения с ЕС», — заявляют в МВД Грузии.

По информации ведомства, примечательно, что Грузия является страной оперативным партнером «Европола».







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